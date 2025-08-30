Pubblicità
Bundesliga
team-logoHoffenheim
1 - 3
FIN
team-logoFrancoforte
G. Proemel 90' + 1'
R. Doan 17', 27'C. Uzun 51'
(INT 0-2) (FIN 1-3)

Hoffenheim vs FrancoforteRisultati e statistiche,