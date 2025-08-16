Pubblicità
Eredivisie
team-logoHeracles
1 - 4
FIN
team-logoNEC Nijmegen
J. Hornkamp 3'
B. Linssen 39'P. Sandler 68'K. Shiogai 83', 87'
(INT 1-1) (FIN 1-4)

Heracles vs NEC NijmegenRisultati e statistiche,