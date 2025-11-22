Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoGiugliano
1 - 3
FIN
team-logoCasarano
S. La Vardera 16'
E. Gega 11'I. Cajazzo 45' + 2'A. Guastamacchia 59'
(INT 1-2) (FIN 1-3)

Giugliano vs CasaranoRisultati e statistiche,