Pubblicità
Pubblicità
Amichevoli
team-logoGiappone
3 - 2
FIN
team-logoBrasile
T. Minamino 52'K. Nakamura 62'A. Ueda 71'
P. Henrique 26'G. Martinelli 32'
(INT 0-2) (FIN 3-2)

Giappone vs BrasileRisultati e statistiche,