Pubblicità
Pubblicità
UEFA Nations League A
team-logoGermania
5 - 0
FIN
team-logoUngheria
N. Fuellkrug 27'J. Musiala 58'F. Wirtz 66'A. Pavlovic 77'K. Havertz 81' (rig)
(INT 1-0) (FIN 5-0)

Germania vs UngheriaRisultati e statistiche,