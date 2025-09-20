Pubblicità
Pubblicità
Premier League
team-logoFulham
3 - 1
FIN
team-logoBrentford
A. Iwobi 38'H. Wilson 40'E. Pinnock 50' (autogoal)
M. Damsgaard 20'
(INT 2-1) (FIN 3-1)

Fulham vs BrentfordRisultati e statistiche,