Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoFriburgo
3 - 1
FIN
team-logoVfB Stoccarda
I. Matanovic 81', 90' + 2' (rig)D. Scherhant 86'
E. Demirovic 20'
(INT 0-1) (FIN 3-1)

Friburgo vs VfB StoccardaRisultati e statistiche,