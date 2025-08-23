Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoFriburgo
1 - 3
FIN
team-logoAugsburg
V. Grifo 58' (rig)
D. Giannoulis 32'C. Matsima 42'M. Wolf 45' + 2'
(INT 0-3) (FIN 1-3)

Friburgo vs AugsburgRisultati e statistiche,