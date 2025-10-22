Pubblicità
Champions League
team-logoFrancoforte
1 - 5
FIN
team-logoLiverpool
R. Kristensen 26'
H. Ekitike 35'V. van Dijk 39'I. Konate 44'C. Gakpo 66'D. Szoboszlai 70'
(INT 1-3) (FIN 1-5)

Francoforte vs LiverpoolRisultati e statistiche,