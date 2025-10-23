Pubblicità
Pubblicità
Europa League
team-logoFeyenoord
3 - 1
FIN
team-logoPanathinaikos
G. Read 45' + 3'A. Hadj Moussa 55'C. Larin 90'
K. Swiderski 18'
(INT 1-1) (FIN 3-1)

Feyenoord vs PanathinaikosRisultati e statistiche,