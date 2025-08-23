Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoFC Heidenheim
1 - 3
FIN
team-logoWolfsburg
L. Scienza 29'
A. Olsen 20'M. Svanberg 67'M. Amoura 87' (rig)
(INT 1-1) (FIN 1-3)

FC Heidenheim vs WolfsburgRisultati e statistiche,