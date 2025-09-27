Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoFC Heidenheim
2 - 1
FIN
team-logoAugsburg
M. Kaufmann 47'S. Conteh 54'
P. Tietz 90' + 8'
(INT 0-0) (FIN 2-1)

FC Heidenheim vs AugsburgRisultati e statistiche,