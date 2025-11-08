Pubblicità
Pubblicità
Eredivisie
team-logoExcelsior
1 - 2
FIN
team-logoHeracles
N. Naujoks 8'
W. Ould-Chikh 60'L. Kulenovic 79'
(INT 1-0) (FIN 1-2)

Excelsior vs HeraclesRisultati e statistiche,