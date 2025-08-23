Pubblicità
Pubblicità
Serie B
team-logoEmpoli
3 - 1
FIN
team-logoCalcio Padova
S. Shpendi 20'B. Popov 41', 66'
M. Bortolussi 25'
(INT 2-1) (FIN 3-1)

Empoli vs Calcio PadovaRisultati e statistiche,