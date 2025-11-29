Pubblicità
Pubblicità
Serie B
team-logoEmpoli

Oggi

5 - 0
FIN
team-logoBari
G. Guarino 45' + 2'S. Shpendi 52'G. Yepes 66'P. Pellegri 89'J. Ceesay 90' + 1'
(INT 1-0) (FIN 5-0)

Empoli vs BariRisultati e statistiche,