Championship
team-logoCoventry City
7 - 1
FIN
team-logoQueens Park Rangers
H. Wright 12', 37'B. Thomas-Asante 23'J. Rudoni 35', 43'V. Torp 47', 66'
R. Kone 90' + 1'
(INT 5-0) (FIN 7-1)

Coventry City vs Queens Park RangersRisultati e statistiche,