Serie C
team-logoCosenza
4 - 1
FIN
team-logoCatania
M. Ricciardi 36'A. Florenzi 51'C. Kouan 77'C. Langella 90' + 4'
G. Lunetta 69'
(INT 1-0) (FIN 4-1)

Cosenza vs CataniaRisultati e statistiche,