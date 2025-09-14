Pubblicità
Pubblicità
Major League Soccer
team-logoColorado Rapids
2 - 1
FIN
team-logoHouston Dynamo FC
C. Bassett 10'P. Aaronson 90' + 6'
J. McGlynn 68'
(INT 1-0) (FIN 2-1)

Colorado Rapids vs Houston Dynamo FCRisultati e statistiche,