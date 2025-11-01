Pubblicità
Pubblicità
FA Cup
team-logoColchester United
2 - 3
FIN
team-logoMilton Keynes Dons
M. Mbick 26'H. Anderson 48'
R. Hepburn-Murphy 37', 58'J. Tomlinson 87'
(INT 1-1) (FIN 2-3)

Colchester United vs Milton Keynes DonsRisultati e statistiche,