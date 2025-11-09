Pubblicità
Pubblicità
Serie B
team-logoCesena
3 - 0
FIN
team-logoAvellino
R. Ciervo 27'C. Shpendi 45' + 5' (rig)J. Blesa 51'
(INT 2-0) (FIN 3-0)

Cesena vs AvellinoRisultati e statistiche,