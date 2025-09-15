Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoCavese
2 - 2
FIN
team-logoGiugliano
I. Amerighi 1'F. Orlando 53'
R. Zammarini 63'A. Nepi 80'
(INT 1-0) (FIN 2-2)

Cavese vs GiuglianoRisultati e statistiche,