Pubblicità
Pubblicità
FA Cup
team-logoBuxton
2 - 1
FIN
team-logoChatham Town
T. Campbell 62'C. Kirby 114'
T. Fadahunsi 46'
(INT 0-0) (FIN 1-1) (D.T.S. 2-1)

Buxton vs Chatham TownRisultati e statistiche,