Pubblicità
Pubblicità
FA Cup
team-logoBurton Albion
6 - 0
FIN
team-logoSt Albans
T. Shade 1', 80'C. Webster 47', 56'F. Tavares 83', 90' + 6'
(INT 1-0) (FIN 6-0)

Burton Albion vs St AlbansRisultati e statistiche,