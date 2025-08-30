Pubblicità
Serie C
team-logoBra
2 - 2
FIN
team-logoPerugia
E. Minaj 45' + 1'M. La Marca 67'
G. Giunti 48'R. Ogunseye 90'
(INT 1-0) (FIN 2-2)

Bra vs PerugiaRisultati e statistiche,