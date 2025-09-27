Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoBorussia Moenchengladbach
4 - 6
FIN
team-logoFrancoforte
J. Castrop 72'H. Tabakovic 78'Y. Engelhardt 83'G. Ranos 90' + 9'
R. Koch 11', 47'A. Knauff 15'J. Burkardt 35'F. Chaibi 39'C. Uzun 45' + 1'
(INT 0-5) (FIN 4-6)

Borussia Moenchengladbach vs FrancoforteRisultati e statistiche,