Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoBorussia Moenchengladbach
0 - 3
FIN
team-logoBayern Monaco
J. Kimmich 64'R. Guerreiro 69'L. Karl 81'
(INT 0-0) (FIN 0-3)

Borussia Moenchengladbach vs Bayern MonacoRisultati e statistiche,