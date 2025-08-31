Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoBorussia Dortmund
3 - 0
FIN
team-logoUnion Berlino
S. Guirassy 44', 58'F. Nmecha 81'
(INT 1-0) (FIN 3-0)

Borussia Dortmund vs Union BerlinoRisultati e statistiche,