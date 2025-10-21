Pubblicità
Champions League
team-logoBayer Leverkusen
2 - 7
FIN
team-logoParis Saint-Germain
A. Garcia 38' (rig), 54'
W. Pacho 7'D. Doue 41', 45' + 3'K. Kvaratskhelia 44'N. Mendes 50'O. Dembele 66'Vitinha 90'
(INT 1-4) (FIN 2-7)

Bayer Leverkusen vs Paris Saint-GermainRisultati e statistiche,