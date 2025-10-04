Pubblicità
Pubblicità
Serie B
team-logoBari
2 - 1
FIN
team-logoCalcio Padova
G. Moncini 71' (rig)L. Cerri 84'
M. Bortolussi 50'
(INT 0-0) (FIN 2-1)

Bari vs Calcio PadovaRisultati e statistiche,