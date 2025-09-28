Pubblicità
Pubblicità
LaLiga
team-logoBarcellona
2 - 1
FIN
team-logoReal Sociedad
J. Kounde 43'R. Lewandowski 59'
A. Odriozola 31'
(INT 1-1) (FIN 2-1)

Barcellona vs Real SociedadRisultati e statistiche,