Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoAudace Cerignola
1 - 3
FIN
team-logoCavese
L. D'Orazio 60'
G. Fusco 17'D. Sorrentino 54' (rig)L. Ubaldi 84'
(INT 0-1) (FIN 1-3)

Audace Cerignola vs CaveseRisultati e statistiche,