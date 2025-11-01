Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoAudace Cerignola
2 - 4
FIN
team-logoAtalanta U23
D. Gambale 13'M. Emmausso 73'
D. Vavassori 26', 62'G. Misitano 51'M. Simonetto 70'
(INT 1-1) (FIN 2-4)

Audace Cerignola vs Atalanta U23Risultati e statistiche,