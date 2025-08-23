Pubblicità
Pubblicità
Premier League
team-logoArsenal
5 - 0
FIN
team-logoLeeds United
J. Timber 34', 56'B. Saka 45' + 1'V. Gyoekeres 48', 90' + 5' (rig)
(INT 2-0) (FIN 5-0)

Arsenal vs Leeds UnitedRisultati e statistiche,