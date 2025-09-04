Pubblicità
Pubblicità
Amichevoli
team-logoArabia Saudi
2 - 1
FIN
team-logoMacedonia del Nord
F. Al-Buraikan 45'A. Al-Hamdan 78'
A. Trajkovski 41'
(INT 1-1) (FIN 2-1)

Arabia Saudi vs Macedonia del NordRisultati e statistiche,