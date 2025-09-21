Pubblicità
Eredivisie
team-logoAlkmaar
3 - 3
FIN
team-logoFeyenoord
R. Daal 24'D. Kasius 51'M. Meerdink 90' + 8' (rig)
S. Steijn 36' (rig)J. Bos 56'A. Hadj Moussa 78'
(INT 1-1) (FIN 3-3)

Alkmaar vs FeyenoordRisultati e statistiche,