Pubblicità
Pubblicità
1ª Divisione
team-logoAl Ittihad
2 - 1
FIN
team-logoAl Riyadh
K. Benzema 24'M. Alkhaibari 42' (autogoal)
M. Sylla 77'
(INT 2-0) (FIN 2-1)

Al Ittihad vs Al RiyadhRisultati e statistiche,