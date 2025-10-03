Pubblicità
Premier League
team-logoAFC Bournemouth
3 - 1
FIN
team-logoFulham
A. Semenyo 78', 90' + 6'J. Kluivert 84'
R. Sessegnon 70'
(INT 0-0) (FIN 3-1)

AFC Bournemouth vs FulhamRisultati e statistiche,