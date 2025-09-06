Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoAC Carpi
2 - 2
FIN
team-logoCampobasso
A. Rossini 77'M. Cortesi 80'
V. Leonetti 46'C. Padula 69'
(INT 0-0) (FIN 2-2)

AC Carpi vs CampobassoRisultati e statistiche,