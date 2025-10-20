Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoAC Carpi
1 - 1
FIN
team-logoAscoli Calcio 1898 FC
A. Sall 80'
A. Rizzo Pinna 89'
(INT 0-0) (FIN 1-1)

AC Carpi vs Ascoli Calcio 1898 FCRisultati e statistiche,