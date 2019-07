Zidane torna sul 'caso' Bale: "Non è voluto entrare lui"

Due giorni fa la confessione di Zidane, che ha sancito l'inizio dell'addio "pubblico" a Gareth Bale; adesso le nuove parole che fanno capire anche l'atteggiamento del ragazzo gallese durante l'ultima amichevole contro il .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Tornando sulla questione, l'allenatore del ha in qualche modo preso le distanze dagli ultimi avvenimenti.

"Ci tengo a precisare che io non ho ma mai mancato di rispetto a nessuno, per di più a un mio giocatore come Bale. Ho semplicemente detto che la società stava trattando la sua cessione. E poi il gallese non è entrato contro il Bayern per suo volere. Ha detto che eravamo noi a volerlo vendere, e quindi non si è cambiato. Adesso siamo punto e a capo".