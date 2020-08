Zhang soddisfatto dall'Inter: "Stagione molto positiva, parleremo con Conte"

Dopo la sconfitta contro il nella finale di tocca al presidente Steven Zhang presentarsi davanti ai microfoni.

Il numero uno dell' , intervistato da 'Sky Sport', parte dai doverosi ma non scontati ringraziamenti a chi sta combattendo la pandemia in prima fila.

"Credo che dobbiamo ringraziare i medici di tutto il mondo che ci permettono di continuare e proteggono la nostra vita. Senza queste persone non potremmo essere qui. Vorremmo dedicare questa serata a tutti loro".

Quindi si passa a parlare di calcio e Zhang sottolinea l'importante crescita dell'Inter.

"Il bilancio della stagione è molto positivo, abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato in finale. Fuori dal campo e in campo stiamo facendo un ottimo lavoro. Vincere o perdere fa parte del calcio, ma competere in finale ci rende ottimisti. Adesso ci riposeremo, giocatori e staff se lo meritano".