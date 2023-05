La confessione di Zhang: "A inizio anno Lukaku mi aveva predetto la finale"

Il presidente dell'Inter ha parlato al termine della semifinale vinta contro il Milan, che permetterà ai nerazzurri di giocare la finalissima.

L'Inter è in finale di Champions League. Dopo la doppia vittoria nel Derby contro il Milan, con il 2-0 e l'1-0 nelle due semifinali, la formazione guidata da Simone Inzaghi sfiderà una tra Manchester City e Real Madrid a Istanbul il prossimo 10 giugno.

Un enorme risultato per l'Inter, a cui pochi credevano a inizio stagione. Chi era sicuro di poter arrivare fino all'Ataturk Stadium era Romelu Lukaku. A confessato è stato lo stesso presidente dell'Inter, Steven Zhang, al termine della gara.

"Ogni stagione è speciale, ma se a inizio anno mi avessero detto che saremmo arrivati in finale di Champions League io difficilmente ci avrei creduto - le parole del numero uno nerazzurro ospite di 'Mediaset' - In realtà l'unica persona che a inizio stagione me l'aveva detto è stato Lukaku, diceva che che saremmo arrivati in finale. Pensavo scherzasse, ma giorno dopo giorno la sua previsione è diventata realtà".

Ora Zhang si giocherà due finali per vincere due trofei.

"Sette anni fa abbiamo comprato l'Inter sapendo che non era un club come gli altri, abbiamo subito capito qual era la storia della società, fatta di vittorie e di trofei. Il nostro progetto è quello di andare in campo per vincere ogni partita".

Ora la squadra di Zhang si giocherà il trofeo contro Manchester City o Real Madrid, ma il presidenze non ha preferenze.

"Sono due squadre molto forti, ma la situazione per noi è la stessa: nessuno si aspettava che superassimo un girone difficile. Ora che siamo in finale, ce la giochiamo allo stesso livello e con la stessa probabilità degli altri. Ciò che è certo è che per l'Inter sarà una bellissima finale".