Zenga non vede l'ora: "Giochiamo anche a Ferragosto, anche 4 volte a settimana"

Walter Zenga pensa alla ripresa del campionato e all'esordio sulla panchina del Cagliari: "La vedo dura finire entro giugno. Vacanze? Chissenefrega".

Neanche il tempo di arrivare. Walter Zenga avrebbe voluto iniziare la sua esperienza da allenatore del , invece si è trovato costretto a fermarsi, come tutto il calcio, a causa della pandemia di Covid-19 che ha colpito l' e l'Europa.

Ora la domanda che tutti si pongono è "quando si riprenderà?". Anche Zenga se lo chiede, anche perché significherà anche poter esordire sulla panchina sarda. Alla 'Gazzetta dello Sport', l'ex tecnico di e ha affermato che per lui giocare anche in tour de force non sarà un problema.

"Se riprende il calcio vuol dire che riprende un po’ di vita e allora accetteremo quello che sarà. Nel caso la vedo dura finire entro giugno, più facile sfondare su luglio, e allora: le vacanze? Chissenefrega delle vacanze. Dobbiamo giocare a Ferragosto? Giochiamo a Ferragosto. Quattro partite alla settimana? Giochiamole. Stipendi tagliati? Sarà così per forza".

Intanto Zenga lavora ad Asseminello, insieme al suo staff e al direttore sportivo Carli, gli unici rimasti al centro. La squadra, intanto, si allena da casa sotto la supervisione digitale del preparatore.