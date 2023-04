L'Udinese ufficializza Zemura: innesto per la prossima stagione, arriva dal Bournemouth

L'esterno dello Zimbabwe è il primo colpo dei friulani per la stagione 2023/2024: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

L'Udinese ufficializza il primo colpo in vista della prossima stagione: i friulani hanno annunciato l'ingaggio di Jordan Zemura, laterale mancino che arriverà dal Bournemouth e sarà a disposizione del club friulano a partire dall'annata 2023/24.

Un innesto per il presente, ma soprattutto per il futuro che ribadisce ancora una volta la linea tracciata dalla società bianconera, da sempre in prima linea sui calciatori di grande prospettiva.

Il calciatore dello Zimbabwe, classe 1999, si appresta dunque a vivere gli ultimi mesi con la maglia del Bournemouth, prima di salutare definitivamente le Cherries, con le quali ha giocato le ultime tre stagioni e soprattutto tra i professionisti nel 2020.

Zemura ha sottoscritto con l'Udinese un contratto valido fino al 30 giugno del 2027, come evidenziato dal comunicato ufficiale della società friulana:

"Udinese Calcio è lieta di annunciare l'ingaggio del calciatore Jordan Zemura. Il difensore andrà a rinforzare la rosa bianconera a partire dalla stagione sportiva 2023/2024 ed ha sottoscritto un contratto che lo lega al club bianconero fino al 30 giugno 2027. Zemura, dunque, terminerà la stagione al Bournemouth in Premier League.

Jordan è un laterale sinistro in grado di agire sia in una difesa a quattro che da quinto, dotato di ottime qualità tecniche e velocità. Zemura nasce a Londra il 14 novembre 1999 ed inizia a giocare a calcio nel settore giovanile del QPR prima di trasferirsi, a 12 anni, nell’academy del Charlton con cui ha militato fino alla formazione under 21.

Nell’estate 2019 viene ingaggiato dal Bournemouth squadra in cui ha militato fino ad oggi e con la quale, nella stagione 21/22, è stato tra i protagonisti della promozione in Premier League segnando tre gol in 33 presenze in Championship. Nella stagione in corso, ha disputato con le Cherries 19 partite in Premier, due in Coppa di Lega ed una in FA Cup. Zemura, inoltre, ha collezionato anche sei presenze con la nazionale dello Zimbabwe".

In questa stagione Zemura ha giocato 22 gare ufficiali, di cui 19 in Premier League. Dalla prossima estate, ad attenderlo ci sarà un'avventura nuova di zecca in Italia, sul palcoscenico della Serie A.