Polemiche e voci spazzate via, Zaniolo a Mancini: “Fratellone"

Nicolò Zaniolo è stato straordinario protagonista di SPAL-Roma. Con una grande prestazione si è messo alle spalle una settimana condita da rumors.

Una serata da protagonista assoluto, condita da una di quelle magie che fanno sognare i tifosi e spazzano via le polemiche. Nicolò Zaniolo contro la ha sfoderato una prestazione da urlo ed ha segnato in pieno recupero un goal, quello del 6-1, che si è guadagnato di diritto un posto tra i più belli in assoluto della stagione.

Il gioiello della , che inizialmente nemmeno doveva essere convocato poichè non ancora al top dopo il lungo infortunio che l’ha costretto a lunghi mesi di stop, ha quindi scelto il modo migliore per mettersi alle spalle una settimana condita da tante voci e qualche polemica.

Ad innescarle, quanto successo nel corso di Roma-, con Gianluca Mancini che nel finale di gara ha richiamato con toni forti Zaniolo chiedendogli maggiore sacrificio in fase di ripiegamento e Fonseca che dopo il triplice fischio finale ha apertamente dato ragione al difensore.

“Sono d’accordo con Mancini, lui ha sempre un grande carattere. Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra e oggi non l’ha fatto”.

Chi pensava che questo episodio, unito a tanti rumors, potesse aver in qualche modo minato la serenità del gioiello della Roma si è sbagliato. Lo stesso Zaniolo, dopo la vittoria con la SPAL, ha pubblicato, all’interno di una storia su Instagram, una foto che lo ritrae con Mancini accompagnata da un eloquente commento.

“Da sempre per sempre fratellone”.

Al termine di SPAL-Roma, parlando ai microfoni di Sky, anche Fonseca ha speso parole importanti per Zaniolo.

“Se è incedibile? Si, noi non vogliamo vendere né Zaniolo né Pellegrini, sono giocatori importanti per il futuro della Roma. Con Nicolò non c’è nessun problema, parliamo di un talento e di un grande giocatore. Non è giusto creare pressioni, dobbiamo farlo crescere con equilibrio. Ha grande talento”.

A confermare ulteriormente il clima di grande tranquillità che si sta vivendo in casa Roma, anche una foto di Zaniolo pubblicata su Twitter dal club giallorosso con il commento “Daje Nicolò”.