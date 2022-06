Zaniolo nel mirino della Juventus: all'Inter andrebbe il 15% della cifra incassata dalla Roma

Il trasferimento di Zaniolo alla Juventus interesserebbe da vicino anche l'Inter: ai nerazzurri spetterebbe il 15% della somma incassata dalla Roma.

Il nome di Nicolò Zaniolo è tornato in cima ai rumors del calciomercato: merito dell'interesse della Juventus che non ha mai fatto mistero dell'apprezzamento nei confronti dell'attaccante della Roma, prossimo a compiere 23 anni il 2 luglio.

Alla luce del contratto in scadenza nel 2024, la valutazione fatta dalla società giallorossa è di 50 milioni, somma non indifferente anche per quanto riguarda l'Inter.

Il club nerazzurro, infatti, nel 2018 (nell'ambito dell'acquisto di Radja Nainggolan proprio dalla Roma) ottenne il 15% di un'eventuale futura rivendita di Zaniolo, come specificato dal comunicato emesso allora dai capitolini.

"Il Club comunica di aver trovato l’accordo con l’Inter a fronte di un corrispettivo fisso di 4,5 milioni di euro. Inoltre, in caso di futuro trasferimento del Calciatore, A.S. Roma riconoscerà alla F.C. Internazionale un importo pari al 15% del prezzo di cessione. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023".

Calcolando il 15% sui 50 milioni richiesti dalla Roma, nelle casse dell'Inter ne finirebbero 7,5: una cifra da non disprezzare, che permetterebbe anche una maggiore libertà d'azione nell'ambito di altre operazioni attualmente presenti nell'agenda di Marotta e Ausilio.