Zamparini e i messaggi a Dybala: "Gli dico sempre di lasciare la Juventus"

L'ex patron del Palermo 'consiglia' l'argentino della Juventus: "Lui e Ronaldo non possono coesistere. L'Inter vincerà finché avrà Conte e Marotta".

Di talenti se ne intende, al Palermo ha avuto modo di accoglierne in gran numero: Maurizio Zamparini è colui che per primo, in Italia, ha dato fiducia a Paulo Dybala, prelevandolo nel 2012 dall'Instituto per 12 milioni di euro.

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva', l'ex patron rosanero ha 'consigliato' l'attaccante argentino sul suo futuro: in particolare l'indicazione è quella di dire addio alla Juventus, dove il dualismo con Ronaldo non gli avrebbe fatto bene.

"Gli voglio molto bene. È un campione, un fuoriclasse. Mi ha fatto un grande piacere vederlo segnare contro il Napoli, soffrivo per lui. Gli mando i messaggi dicendogli di andare via dalla Juventus, deve essere il nucleo della squadra ed essere un costruttore di gioco, libero per il campo. Da quando c'è Ronaldo non è più il Dybala che conosciamo, non possono coesistere perché entrambi sono il calcio. Paulo vale Barcellona e Real Madrid, poi, non ha avuto affetto e stima della società".

Tanti esoneri corrispondenti ad altrettanti rimpianti: tra i 'silurati' figura anche Roberto De Zerbi, tecnico rivelazione del Sassuolo.

"Mi sono pentito di tanti, forse tutti. Da Zaccheroni a Spalletti a Gasperini, poi li richiamavo. De Zerbi? Era presuntuoso e inesperto, ma è bravo e avrei dovuto aspettarlo, amo il suo calcio".

Inter avviata verso il diciannovesimo Scudetto della sua storia: l'asse Conte-Marotta è uno dei maggiori punti di forza della società nerazzurra.