Youth League, Barcellona-Inter 2-0: nerazzurri sconfitti, ma ancora in corsa

Secondo ko di fila per la Primavera dell’Inter contro il Barcellona in Youth League: in Spagna finisce 2-0 per i blaugrana.

Seconda sconfitta consecutiva per l’Inter Primavera nel Gruppo C di Youth League. Ancora una volta a stoppare i ragazzi nerazzurri è il Barcellona, ma se la gara d’andata si era chiusa con un clamoroso 1-6 interno, la sfida che si è giocata in Spagna è stata decisamente più equilibrata.

All’’Estadi Johan Cruyff’ ai catalani bastano 8’ per trovare la via del vantaggio: cross basso di Alarcon dalla sinistra e Victor Barberá, al settimo goal nel torneo, batte Calligaris con un sinistro di prima intenzione.

Il primo quarto d’ora è tutto di marca blaugrana, ma l’Inter pian piano riesce a guadagnare qualche metro in campo. Al 30’ è Zefi a tentare la conclusione dall’interno dell’area, ma senza impensierire troppo Astralaga. E’ il miglior momento per l’Inter e a confermarlo è anche il colpo di testa di Di Maggio al 34’: il portiere del Barcellona para ancora.

Nel finale di prima frazione, al 45’, l’occasione più pericolosa per i meneghini: Zefi, ottimamente servito da Di Maggio, da posizione estremamente favorevole non riesce a trovare lo specchio della porta. Si torna dunque negli spogliatoi con il Barça avanti 1-0.

Nella ripresa i ritmi si abbassano notevolmente, ma l’Inter non riesce ad approfittarne. Al 56’ i nerazzurri sono pericoli, ma Esposito non arriva puntuale su un pallone invitante in area.

Al 66’ torna a farsi vedere il Barcellona con il bomber Victor Barberá, ma Calligaris è bravo a disinnescare un suo colpo di testa.

Nel finale la consueta girandola di cambi che però non aiuta l’Inter a modificare il corso delle cose. E’ il Barcellona anzi, in pieno recupero al 94’, a chiudere i giochi con un gran tiro dalla distanza di Unai Hernandez che vale il 2-0, e a mettere in cascina i punti che valgono l’approdo al turno successivo.

Per i ragazzi di Chivu, nonostante il ko, ogni discorso è ancora aperto. La classifica del girone parla infatti di un secondo posto pari punti con il Viktoria Plzen (a quota 4) a +1 sul Bayern.

Fondamentale sarà vincere la prossima sfida con i cechi che i meneghini giocheranno in casa.

