Youth League, AZ-Hajduk 5-0: trionfo degli olandesi nella finale di Ginevra

L’AZ trionfa nell’edizione 2022/2023 della UEFA Youth League: in finale travolto l’Hajduk con un nettissimo 5-0.

E’ l’AZ di Alkmaar ed iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della Youth League e quindi a succedere al Benfica trionfatore nell’edizione 2021-2022.

La compagine olandese si è infatti imposta con scioltezza sull’Hajduk (la squadra che ha messo fine alla corsa del Milan in semifinale) con un nettissimo 5-0 a Ginevra, dove si è disputata la ‘Final Four’ della massima competizione continentale per compagini Under 19.

Dopo una prima frazione di gioco dominata, l’AZ ha trovato la rete del vantaggio al 45’, quando Addai ha trasformato un calcio di rigore assegnato per ingenuo fallo in area di Vuskovic ai danni di Poku.

La compagine olandese si è poi letteralmente scatenata nella ripresa andando altre quattro volte a segno con Poku al 70’ ed al 76’ (splendido assist di tacco di Meerdink) e poi con Meerdink che, entrato in campo ad inizio secondo tempo, ha ha realizzato un’altra splendida doppietta.

Un trionfo per l’AZ che, partito dal percorso ‘Campioni nazionali’, ha prima travolto lo Shamrock Rovers, poi ha superato la Stella Rossa (ai calci di rigore), il Barcellona, il Real Madrid e lo Sporting Lisbona (ai calci di rigore), prima calare la ‘manita’ contro l’Hajduk.

L’AZ diventa la prima squadra olandese a vincere la competizione e si unisce ad altri club con eccezionali settori giovanili come il Barcellona (due volte), il Chelsea (due volte), il Salisburgo, il Porto, il Real Madrid e appunto il Benfica.