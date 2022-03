Youth League 2021/2022, la Final Four: squadre, calendario, sede e regolamento

La UEFA Youth League 2021-2022, ovvero la più importante competizione calcistica continentale per squadre Under 19, si avvia alla sua naturale conclusione.

Il lungo percorso partito lo scorso 14 settembre 2021 terminerà il 25 aprile 2022 quando a contendersi il titolo saranno le ultime due squadre rimaste in corsa, tra le sessantaquattro che hanno preso parte al torneo.

La fase finale della competizione prevede una ‘Final Four’ suddivisa in due semifinali e la finalissima.

Ad essa approdano ovviamente quattro le quattro compagini che sono riuscite a spingersi fino al termine dei due percorsi stabili: uno che ha previsto Gironi che hanno ricalcato fedelmente quelli della UEFA Champions League, e l’altro che ha visto protagoniste la squadre che hanno vinto i rispettivi campionati nazionali.

I due percorsi si sono poi incrociati con le prime classificate dei Gironi che sono approdate direttamente agli ottavi, mentre le seconde hanno affrontato negli spareggi le vincitrici del percorso dei campioni nazionali.

Dagli ottavi di finale in poi, tutte le sfide sono diventate ad eliminazione diretta e con tale formula si disputeranno anche le semifinali.

QUALI SONO LE SQUADRE CHE PARTECIPANO ALLA ‘FINAL FOUR’?

Il quadro della ‘Final Four’ della Youth League 2021-2022 non è ancora completo. Una delle due semifinali non è stata ancora definita a causa del conflitto in Ucraina.

Tra le squadre infatti ancora tecnicamente in corsa c’è anche la Dinamo Kiev, che è riuscita a qualificarsi per gli ottavi di finale, ma che per ovvie ragioni non è potuta ancora scendere in campo per la sua sfida contro lo Sporting Lisbona.

La UEFA non si è ancora espressa a riguardo delle sorti di questo confronto, quello che è certo è che quella parte del tabellone vede già il Benfica nei quarti di finale e la Juventus in semifinale.

Proprio la Primavera bianconera è stata una delle grandi rivelazioni del torneo. Dopo aver dominato il suo Girone, ovvero il Gruppo H con cinque vittorie ed un pareggio, negli ottavi di finale ha eliminato l’AZ ai calci di rigore (i 90’ si erano conclusi sullo 0-0) e successivamente ha battuto 2-0 il Liverpool qualificandosi per la prima volta nella sua storia alle semifinali del torneo.

L’accoppiamento dell’altra semifinale è invece già noto: a sfidarsi saranno l’Atletico Madrid ed il Salisburgo.

La compagine spagnola si è qualificata al secondo posto nel Gruppo B e poi ha superato l’Hajduk Spalato negli spareggi ai rigori, il Real Madrid negli ottavi di finale (3-2) ed il Borussia Dortmund nei quarti (1-0).

La squadra austriaca ha invece vinto il Gruppo G e poi superato lo Zilina negli ottavi di finale ai rigori e il PSG nel quarti (3-1).

QUALI SONO GLI ACCOPPIAMENTI?

SEMIFINALE 1 - JUVENTUS-BENFICA/SPORTING LISBONA/DINAMO KIEV

SEMIFINALE 2 - ATLETICO MADRID-SALISBURGO

DOVE E QUANDO SI DISPUTERA’ LA FINAL FOUR DELLA YOUTH LEAGUE?

La fase finale delle UEFA Youth League 2021-2022 si disputerà tra il 22 ed il 25 aprile 2022 a Nyon in Svizzera.

Ad ospitare le sfide in programma sarà il Colovray Sport Centre, un impianto dalla capienza di quattromila spettatori situato di fronte alla sede della UEFA.

Il calendario prevede che le due semifinali si giochino venerdì 22 aprile, con orario ancora da stabilire. Una semifinale si disputerà alle ore 14.00, l’altra invece alle ore 18.00.

Le compagini che riusciranno ad imporsi nelle semifinali, si affronteranno poi nella finalissima in programma lunedì 25 aprile 2022.

IL REGOLAMENTO DELLA FINAL FOUR

Come detto, le vincitrici delle due semifinali, che si giocano in gara secca, approdano in finale.

La formula del torneo non prevede una finale per il terzo posto.

Sia nelle semifinali che nella finale, in caso di parità dopo i 90’ regolamentari non si procederà con i tempi supplementari, ma a stabilire la vincitrice delle sfide saranno direttamente i calci di rigore.